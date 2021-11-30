З 1 грудня зростуть зарплати українських вчителів: надбавка суттєва

Вчителям завтра піднімуть зарплати / Фото pixabay.com

У перший день зими, з 1 грудня 2021 року, зарплати українських вчителів зростуть на 8,4%.

Таким чином, заробітки педагогів піднімуться на 753-1,3 тис.гривень.

Варто зазначити, що це вже друге підвищення зарплати педагогів за 2021 рік.

В цілому, з 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

У МОН зазначили, що зарплата педагога-організатора I категорії зросте на 872 гривні, а директора навчального закладу – на 1,3 тисячі.

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Також вчитель вищої категорії отримуватиме на 1061 гривню більше. А педагог без досвіду роботи - на 753 гривні.

Для директора закладу загальної середньої освіти сума зміниться з 15742 до 17057 грн;

для молодого вчителя без категорії та стажу роботи: з 9015 до 9768 грн;

вчителі II категорії: з 11124 до 12053 грн;

вчителі І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;

вчителі вищої категорії: з 12698 до 13759 грн; асистента вчителя: з 10338 до 11200 грн;

керівника гуртка: з 11124 до 12053 грн;

педагога-організатора І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

Як відомо, підвищення заробітної плати вчителів передбачено держбюджетом на наступний рік. У поточному році видатки з держбюджету на освіту склали 139,5 млрд.гривень, тобто, на 26,6 млрд. гривень більше, ніж торік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через економічні труднощі у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 українські вчителі не отримують вчасно або недоотримують належні надбавки до окладу.