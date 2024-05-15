Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

Оскільки ситуація на фронті складна, глава держави переніс усі міжнародні заходи, які повинні були відбутися у найближчі дні.

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Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, які були заплановані на найближчі дні, через складну ситуацію на фронті.

За дорученням глави Української держави будуть опрацьовані інші дати проведення цих заходів. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Зеленський провів щоденний селектор, під час якого першочергово обговорили ситуацію на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

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"Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", – зазначив Нікіфоров.

Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті у Харківській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині – у Генштабі розказали подробиці. Українські військові були вимушені відступити в районах Лук'янців та Вовчанська.

Також в ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився – окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині – у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

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