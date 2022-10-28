Формальний "імператор": експерт пояснив, як Сі Цзіньпін розширив свої повноваження

Сі Цзіньпін зберіг свої позиції за підсумками з'їзду КПК / Reuters, People.com.cn

За результатами недавнього з'їзду КПК китайський лідер Сі Цзіньпін зберіг свої позиції, заявив політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Формально він дійсно усунув правові бар'єри, які умовно можна було назвати системою стримувань і противаг. Так, він розширив свої повноваження і прибрав принцип "колективного керманича", який залишився у спадок з часів Ден Сяопіна, тобто стримування і противаги для різних груп впливу в номенклатурі, керівництві Китаю, між господарською частиною, військовими і партноменклатурою. Зараз ці баланси Сі формально прибрав", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Водночас аналітик вважає, що ключові групи впливу в китайському Політбюро зберегли свої позиції.

"А розмови про те, що Сі Цзіньпін перед з'їздом начебто вичистив представників "комсомольців" зі складу Політбюро, не відповідають дійсності – всі групи на своїх місцях", - уточнив він.

Політолог упевнений в тому, що неформальна влада Сі Цзіньпіна за результатами з'їзду не посилилася, але і не ослабла.

"Тому не варто говорити, що тепер однозначно встановилася диктатура Сі Цзіньпіна, що Сі став імператором. Формально - так, але неформально, в розкладі інтересів і прізвищ, ситуація виглядає не так", - додав Кулик.

Нагадаємо, раніше Кулик заявив про те, що Китай хоче, щоб Росія була слабкою. Влада цієї країни розглядає РФ лише як сировинний придаток і територію для експансії власних інтересів.

"Росія, з точки зору Пекіна, повинна бути ослаблена, але не програти остаточно, не бути знищеною. Для Києва це означає, що Китай у своєму підіграванні Росії може піти далі, ніж зараз. Це дуже небезпечно для світу і України", - сказав Кулик.

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