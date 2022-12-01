"Русский мир - це не тільки Росія": патріарх Кирило похвалив окупантів за вбивства українців

Путін, патріарх Кирило / kremlin.ru

Російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра".

На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей, він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

"Сьогодні Донбас - це передова лінія оборони російського світу. А русский мир - це не тільки Росія, він скрізь, де живуть люди, виховані в традиціях православ'я і в традиціях російської моралі. Звичайно, мораль, моральність - це всеосяжні поняття, але у кожного народу, напевно, є якісь особливі точки опори у формуванні морального почуття. І ось нашими точками опори - людей, що живуть в російській мірі, є віра і любов до вітчизни", - заявив Кирило.

Нагадаємо, ще в червні постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

При цьому зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви патріарха Кирила.

Повідомляється, що проти патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що Україна і надалі працюватиме над тим, щоб проти нього в майбутньому були введені обмеження.

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