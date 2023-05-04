Зеленський вирушив до Нідерландів і виступить у Гаазі з промовою - NOS

Це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів як глави Української держави.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-otpravilsya-v-niderlandy-i-vystupit-v-gaage-s-rechyu-nos-10467721.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський відправився з візитом до Нідерландів / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Фінляндії вирушив до Нідерландів. У Гаазі він виступить з промовою. Це перший візит Зеленського в Нідерланди в якості глави Української держави.

Як повідомляє нідерландська державна телерадіомовна корпорація NOS, на момент написання статті літак із Зеленським вже приземлився в Нідерландах.

Сьогодні, 4 травня, Зеленський виступить з промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який розслідує злочини, скоєні російськими окупантами в Україні.

відео дня

Поки невідомо, чи виступить Зеленський на дні пам'яті на площі Дам в Амстердамі.

Експерт по Східній Європі Боб Дін заявив, що Зеленський, найімовірніше, попросить про додаткову військову підтримку під час свого візиту.

"Наприклад, Україна хоче від своїх союзників більше боєприпасів, але особливо далекобійної зброї та винищувачів. Український президент, ймовірно, також підкреслить важливість правосуддя і відшкодування збитку в Гаазі як місті миру і справедливості. Він також лобіюватиме членство в НАТО", – вважає Дін.

Візит Зеленського до Фінляндії 3 травня 2023

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії, в ході якого відбулися переговори між главою Української держави та президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

За словами Зеленського, він прибув до Фінляндії, щоб дружні країни підтримали Україну ще потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ. При цьому він висловив упевненість, що Україна отримає літаки вже після наступу.

"Скоро у нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки", – заявив він під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії.

"Дуже потрібні літаки. Так проходить ця війна, що ми постійно повинні доводити на полі бою. Спочатку ми показуємо, що нас не можна захопити за три дні, потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю", – сказав президент.

Інші новини: