Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

В ході візиту відбудуться офіційні переговори між главою Української держави та президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

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Володимир Зеленський 3 травня прибув з візитом до Фінляндії / Фото: pixabay.com, Instagram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії, в ході якого відбудуться переговори між главою Української держави та президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

Як повідомляє канцелярія президента Фінляндії, переговори Зеленського та Нійністе стосуватимуться боротьби України проти російської агресії та підтримки нашої держави з боку Фінляндії, а також двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації.

По завершенні переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію.

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Зеленський також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Зазначимо, востаннє президенти країн зустрічалися в січні 2023 року, коли Нійністе відвідав Київ.

Військова допомога від Фінляндії Україні

У січні Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більше всіх попередніх і становить понад 400 млн євро.

Орієнтовна вартість всієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни країни-агресора Росії проти Украни, разом з цим пакетом становить 590 млн євро.

З міркувань безпеки детальний вміст пакету та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала спосіб завершення війни в Україні, розв'язаної РФ.

"Вихід з конфлікту – це коли Росія покине територію України. Ось такий вихід з конфлікту", - сказала Марін.

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