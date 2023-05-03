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Скоро будуть наступальні дії, а після них і літаки - Зеленський

Марія Тупік
3 травня 2023, 15:50 оновлено 3 травня, 16:07
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Зеленський заявив, що Україна постійно повинна доводити свої наміри на полі бою.
Володимир Зеленський, літаки
Володимир Зеленський / фото Senior Airman Solomon Cook, ОП, колаж Главред

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром почне наступальні дії.

Під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо 3 травня Зеленський зазначив, що після наступу, є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки.

Президент пояснив свою думку. За його словами, так йде війна, що Україна постійно повинна доводити свої наміри на полі бою.

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"Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що через три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки...",- заявив Зеленський.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію та проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, яка зброя потрібна Україні для перемоги.

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