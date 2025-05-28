Зеленський скасував важливу поїздку на захід у Німеччині - що сталося

Після політичних переговорів у Берліні Зеленський мав вирушити в землю Північний Рейн-Вестфалія.

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Зеленський скасував поїздку на захід у Німеччині / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

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Зеленський змінив плани в останній момент

Причина - розгортання російських військ біля Сумської області

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини скасував заплановану участь у церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в Аахені через російську загрозу для Сумської області. Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на джерела.

Зеленський у середу, 28 травня, прибув із візитом до Німеччини. Після політичних переговорів у Берліні глава держави мав вирушити в землю Північний Рейн-Вестфалія, однак вирішив повернутися до Києва.

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За інформацією видання, плани було змінено в останній момент.

"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить із Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва, повідомляють джерела в силових структурах", - ідеться в публікації.

Головною причиною такого рішення називають розгортання російських військ біля Сумської області та активні спроби росіян наступати там.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти вдаються до постійних наступальних дій на фронті, однак їм не вдалося здійснити велику операцію, наразі вони накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські окупанти намагаються захопити населені пункти в Сумській області. Наразі під контролем ворога перебувають 4 населені пункти. Йдеться про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотинської громади. Росіяни намагаються створити так звану "буферну зону".

У виданні Bild писали, що армія РФ у червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

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