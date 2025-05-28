РФ покаже Україні 'меморандум' на нових переговорах: Лавров назвав дату і місце

Другий раунд переговорів з Україною Росія пропонує провести у Туреччині.

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Росія анонсувала новий раунд мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

Нові переговори між Росією та Україною мають відбутися 2 червня у Стамбулі

Росія планує представити Україні свій "меморандум" відео дня

Документ містить бачення Москви щодо "подолання першопричин кризи"

Другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною має відбутися в 2 червня у Стамбулі. Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі у Туреччині. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

Делегацію РФ очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Лавров окремо подякував Туреччині за надання платформи для переговорів.

За словами Лаврова, у "меморандумs" міститься позиція Росії щодо всіх ключових аспектів, які, на думку Москви, мають стати основою для "надійного подолання першопричин кризи". Хоча конкретного змісту документу він не розкрив, міністр запевнив, що російська делегація на переговорах готова офіційно представити меморандум українській стороні, а також надати всі необхідні пояснення щодо його положень.

Він також заявив, що нібито сподівається, що всі, хто "щиро, а не на словах" зацікавлені в мирному врегулюванні війни, підтримають проведення нового раунду переговорів в Стамбулі.

"Меморандум" РФ про припинення війни - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 24 травня заявив, що Москва навмисно затягує з підготовкою документа, намагаючись створити видимість конструктивного підходу. За його словами, така поведінка РФ — це чергова спроба створити ілюзію готовності до переговорів.

У відповідь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва працює над проєктом документа, в якому викладено умови нібито "врегулювання конфлікту". За словами Лаврова, цей "меморандум" мали передати Україні після обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Проте цього не відбулося.

Як повідомляв Главред, 27 травня ситуацію прокоментувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона сказала, що робота над меморандумом триває і в ньому нібито фіксуються принципи "врегулювання конфлікту", можливі терміни досягнення угоди та сценарій тимчасового припинення вогню.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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