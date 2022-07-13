Зеленський приголомшив кількістю українців в РФ і знущаннями окупантів над ними

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Російські окупанти примусово вивезли у РФ 2 мільйони українців.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників конференції азіатське лідерство, у депортованих українців загарбники відбирають документи, а людей – залякують.

Він підкреслив, що Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які змушує проходити людей на окупованих територіях.

"Десяти тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається", - сказав президент України.

Крім того, за його словами, за попередніми даними, росіяни вивезли сотні або тисячі дітей. Він зазначив, що "точну цифру ніхто зараз не назве".

У той же час точно відомо, що всіх примусово вивезених українців позбавляють засобів зв'язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються заселити у віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися на батьківщину.

"Просто уявіть цю кількість - два мільйони людей. Стільки наших людей вже вивезено в Росію. Всі ці вивезені люди позбавляються засобів зв'язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місць, куди людей примусово вивезли?",- сказав Зеленський.

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Війна Росії проти України

Військовий експерт Петро Черник раніше зазначив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнюють реалізацію їхніх планів. Однак обстановка як і раніше непроста. Згідно з його прогнозом, військам РФ знадобиться кілька днів, щоб відновити логістику, після чого очікується нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Британії, армія Росії націлилася на контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги росіяни ведуть обстріли із захопленого Ізюму. Окупанти очікують, що захоплення дороги забезпечить їм перевагу в подальшому просуванні в Донецькій області.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що незабаром чисельність важкої далекобійної артилерії заходу, такої як РСЗВ HIMARS, налічуватиме 14 одиниць техніки. Таке посилення української армії може завадити планам Росії щодо окупації Донбасу.

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