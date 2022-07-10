ЗСУ просуваються на півдні і відбили штурм РФ на Донбасі: ворог відступив з втратами

ЗСУ відбили штурм ворога на Донбасі / Фото УНІАН

Російські окупанти на Харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як підкреслюється в зведенні, ворог завдав авіаційних ударів поблизу верхнього Салтова, Петрівки та Мосьпанового.

На Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

"Розвідку боєм у напрямку Мазанівки окупанти завдяки вмілим діям українських воїнів відверто провалили і з втратами відійшли... ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався поліпшити тактичне становище в районі Новоселівки друга, успіху не мав, відійшов", - розповіли в Генштабі.

Також противник застосував ствольну і реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів уздовж кордону з РФ в Сумський і Чернігівський область.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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