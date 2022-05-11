Пастка для окупантів: депортовані українці допоможуть розвалити РФ - Тука

Депортація українців може призвести до наростання сепаратистських настроїв у цих регіонах РФ.
Із окупованих районів українців переміщують у віддалені регіони РФ, заявив екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Оbozrevatel, це може призвести до наростання сепаратистських настроїв у цих регіонах РФ.
"Я добре пам'ятаю початок 1990-х років, коли Російська Федерація як єдина держава тріщала по швах, коли на Уралі губернатор вже надрукував власні гроші, коли Татарстан і Башкортостан закрили власний повітряний простір для літаків Аерофлоту, було проголошено створення Далекосхідної народної республіки. Це якраз ті регіони, про які ми говоримо", - сказав співрозмовник.
Він сподівається, що цього разу західні партнери не зупиняться на півдорозі, як це було зроблено на початку 1990-х.
"Тоді вони панічно боялися розпаду Росії, побоюючись втратити контроль над зброєю масового ураження. Я думаю, зараз ситуація, м'яко кажучи, дещо інша. Завдання інше - як зберегти контроль в процесі розпаду Росії", - додав Тука.
Як повідомляв Главред, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Росія повинна зникнути з карти світу як єдина держава в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Вона повинна перетворитися на ряд незалежних держав.
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