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Зеленський пояснив скандал з довідками для військовозобов'язаних і назвав причину

6 липня 2022, 17:23

Ніяких непорозумінь з військовими і Генштабом немає, підкреслив глава держави.

Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал, який виник після заяви Генерального штабу Збройних сил України gро порядок переміщення по країні військовозобов'язаних в умовах воєнного часу.

Як підкреслив він на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу, рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни було прийнято неправильно.

"Щодо вчорашнього рішення, сьогодні було у нас засідання. В принципі, у нас щодня засідання з військовими. Сьогодні було окреме додаткове засідання через це питання. Ми розібралися, вказали деталі вчорашнього рішення. Рішення має бути скасовано. І офіційну інформацію ви обов'язково отримаєте. Що стосується цього рішення, деталі говорять, що воно прийнято неправильно, є узгодження на сьогоднішньому засіданні щодо цього рішення", - сказав він.

Разом з тим глава держави звернув увагу на те, що ніяких непорозумінь з військовими і Генштабом через це немає.

"Ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки, вони дрібні, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, ЗСУ. Помилки треба виправляти, ось і все", - додав Зеленський.

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Скандал з довідками для військовозобов'язаних

В Україні розгорівся справжній скандал після того, як у вівторок стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану.

Як говорилося в повідомленні Генштабу, для виїзду за межі своєї області вони повинні будуть отримати дозвіл в територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому його знову можна буде отримати в ТЦК.

Пізніше з'явилося уточнення, згідно з яким, якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл.

При цьому такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому такий дозвіл знову можна буде отримати в ТЦК.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому про порядок видачі т.зв. "дозволів", для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Пізніше група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

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