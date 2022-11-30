Зеленський пояснив, коли може закінчитися війна в Україні

Володимир Зеленський, Володимир Путін, українські військові / Офіс президента України, Reuters, 10-та гірничо-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України завершиться тоді, коли цього захоче Кремль.

Президент зазначив, що через міжнародний тиск на неї це може статися найближчими місяцями

"Завершиться це тоді (мова про війну - ред.), коли ми переможемо або коли захоче Російська Федерація", - заявив президент.

За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка і в ізоляції.

"Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці", - додав Зеленський.

Загроза нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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