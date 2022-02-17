Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним і висунув звинувачення РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією для встановлення миру на Донбасі.

"Я готовий на будь-який формат", - підкреслив він під час спілкування з журналістами в Маріуполі, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський також зазначив, що Україна подавала офіційні запити і намагалася зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним через скупчення російських військ біля українських кордонів.

"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонна розмова також ніхто не підтверджує", - заявив він.

Глава держави підкреслив ,що "крім публічної позиції в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть".

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Додамо, що Зеленський у четвер вирушив у зону проведення операції Об'єднаних сил.

Про це глава держави повідомив у своєму Instagram.

"На катерах прямуємо в район проведення ООС", - написав Зеленський.

/ president.gov.ua

Переговори Зеленського з Путіним: позиція Кремля

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі. Однак у Москви є питання щодо переговорного порядку лідерів двох країн.

За словами спікера Кремля, українська влада наполягає на переговорах Зеленського і Путіна з питань Донбасу. Москва, у свою чергу, пропонує Києву прямий діалог з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР".

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