Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним і висунув звинувачення РФ

Україна намагалася зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, підкреслив глава держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією для встановлення миру на Донбасі.
"Я готовий на будь-який формат", - підкреслив він під час спілкування з журналістами в Маріуполі, повідомляє прес-служба глави держави.
Зеленський також зазначив, що Україна подавала офіційні запити і намагалася зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним через скупчення російських військ біля українських кордонів.
"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонна розмова також ніхто не підтверджує", - заявив він.
Глава держави підкреслив ,що "крім публічної позиції в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть".
Додамо, що Зеленський у четвер вирушив у зону проведення операції Об'єднаних сил.
Про це глава держави повідомив у своєму Instagram.
"На катерах прямуємо в район проведення ООС", - написав Зеленський.
Переговори Зеленського з Путіним: позиція Кремля
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі. Однак у Москви є питання щодо переговорного порядку лідерів двох країн.
За словами спікера Кремля, українська влада наполягає на переговорах Зеленського і Путіна з питань Донбасу. Москва, у свою чергу, пропонує Києву прямий діалог з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР".
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