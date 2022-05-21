УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Закінчить як цар Микола II: політолог спрогнозував майбутнє Путіна після поразки у війні

21 травня 2022, 09:00

Якщо президенту РФ доведеться вибирати між поразкою та ескалацією насильства, він обере останнє. Путін не соромиться вбивати людей, навіть у великих кількостях.

Володимир Путін
Володимир Путін не переживе поразку у війні в Україні / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Володимир Путін може увійти в історію як людина, яка втратила Україну. Якщо поразка РФ у війні буде однозначною, господар Кремля навряд чи це переживе.

Таку думку висловив політолог з Гарварда Грем Еллісон в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

За його словами, ще одне питання, над яким найбільше розмірковує керівництво Пентагону і Білого дому - чи може Путін програти цю війну, і якщо поразка буде однозначною, чи зможе він її пережити.

"Я не знаю, яка їхня відповідь. Моя відповідь - ні", - сказав американський політолог.

Еллісон додав, що Путін має рацію, вважаючи, що в разі явної поразки у війні він втратить владу і, можливо, своє життя – так само, як цар Микола II в 1918 році.

"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її... Це не найкраща для нього перспектива", - вважає експерт.

Він також висловив думку, що якщо господареві Кремля доведеться вибирати між поразкою і ескалацією насильства, він обере останнє.

"Путін не соромиться вбивати людей, навіть у дуже великих кількостях. Ми бачили це в Грозному і бачимо сьогодні в Маріуполі. Якщо ми запропонуємо йому чіткі альтернативи: втратити все або піти на ризик, доведеться рахуватися із застосуванням тактичної ядерної зброї. Це кошмарний сценарій: використання порівняно невеликої атомної бомби в 15 або 20 кілотонн, що приблизно дорівнює бомбі в Хіросімі. Такий удар може вбити від 20 до 50 тисяч осіб за один акт в залежності від розміру міста. Це порушить ядерне табу, що існує понад 70 років, і ми опинимося в новій реальності", - сказав Еллісон.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було б краще, якби російський диктатор прожив хоча б рік.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І Росію просто доламали санкціями. Найгіршим варіантом для України є випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливо після смерті або відходу від влади Путіна", - зазначив радник глави ОП.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:01

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різку зміну погоди

10:00

"Поховали жінку, а в її могилу влучила бомба": подружжя з Луганщини розповіло про втечу з пекла

09:42

Повернувся в РФ за обміном: льотчик, який бомбив міста в Україні, помер у страшних муках

09:19

Росія припинила постачати газ до ФінляндіїВідео

09:17

Чому Білорусь не вплутається у війну з УкраїноюПогляд

Реклама
09:00

Закінчить як цар Микола II: політолог спрогнозував майбутнє Путіна після поразки у війні

08:50

Два танки "випарувалися": нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажемВідео

08:43

Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2022: Ракам - неприємна поїздка, Дівам - витрати, Скорпіонам - великі гроші

08:13

РФ може завищувати кількість захисників Азовсталі: експерти пояснили, навіщо це потрібно КремлюВідео

08:07

ЗСУ знищили на півдні 3 ворожі танки, Град і 36 окупантівВідео

07:29

Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:54

Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки газу з РФ - Reuters

06:37

Полювання на відьом: що буде з російським військом у рясах в УкраїніПогляд

05:30

Україна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - ЗагороднійВідео

05:00

"140-мільйонна держава злякалася одного виродка": Горбунов розповів, чому не спілкується з росіянамиВідео

04:40

Долар різко злетів: українців попередили про новий рекордВідео

04:11

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

03:38

"Нам цю важку війну не виграти": Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ

03:08

"Її ослаблення вигідне всім": експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматкахВідео

03:07

Жадана Моніка Беллуччі в пікантному корсажі показала "солодке життя"

Реклама
02:36

Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України

02:05

Гороскоп на тиждень 23-29 травня: Тільцям - повернення додому, Левам - визнання

01:33

Нова спроба захопити Київ і Харків: експерт назвав умову, за якої армія РФ піде в атакуВідео

00:32

Рашистів "покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили 80 окупантів на ДонбасіВідео

00:31

Санкції у РФ досягнуть масового масштабу: восени очікується пік безробіття і звільненьВідео

00:27

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

00:21

Не рвіть, мамо, горлянку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ

20 травня, п'ятниця
23:45

"Опівнічний танцюрист": Хливнюк затанцював і заспівав у перервах між службою

23:39

У Пентагоні з'ясували, чи використовує Росія лазерну зброю

23:35

Тодоренко поділилася підозріло сумним фото напередодні пологів

23:30

Ед Ширан знову став батьком - його шкільна подруга народила йому другу дитину

23:26

Бійці ЗСУ та Бутусов біля Сіверського Донця викрали БМП командира бригади військ РФВідео

23:13

У рашистів немає шансів: у ЗСУ розповіли про плани повернення ХерсонаВідео

23:11

Переможницю" Холостяка" напівоголену Богдан жорстко вилаяли в мережі

22:55

Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ

22:37

Актор "Сватів" може замінити Урганта в популярному новорічному фільмі

22:36

Армія України розбила десяток танків, 8 бронемашин і близько 30 автомобілів військ РФВідео

22:27

Продюсер Ірина Горова розповіла, що мають українські зірки з благодійних концертів

22:12

"Це ганьба для нього": Ірина Білик засудила колишнього чоловіка за концерт у Росії

22:02

Рашисти знову вдарили по Харкову, спалахнула масштабна пожежаВідео

Реклама
21:57

Віспа мавп: у ВООЗ назвали терміни різкого спалаху захворюваностіВідео

21:51

"Стратегічний задум": пропаганда РФ змінює риторику на тлі невдач своїх військ в Україні - РНБОВідео

21:42

Селяни віджали у рашистів Урал з дизелем: неймовірна історія партизан з КиївщиниВідео

21:11

"Структура складна": Зеленський озвучив терміни евакуації з Азовсталі

20:59

У Зеленського назвали необхідну для успішного контрудару ЗСУ зброюВідео

20:54

Колишня дружина Потапа розповіла, хто кохає її вночі

20:47

Якщо Путін застосує ядерну зброю, Захід може вдарити по ЧФ або військам РФ в Україні - ХоджесВідео

20:36

ЗСУ отримають легендарні американські комплекси ПРО Patriot: у США розкрили деталіВідео

20:26

"Ніколи не дізнаємося, скільки було вбито". рашисти вивезли тіла з драмтеатру в МаріуполіВідео

19:58

Старлей РФ наказував вбивати цивільних: названо ім'я бучанського катаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти