Закінчить як цар Микола II: політолог спрогнозував майбутнє Путіна після поразки у війні

Володимир Путін не переживе поразку у війні в Україні / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Володимир Путін може увійти в історію як людина, яка втратила Україну. Якщо поразка РФ у війні буде однозначною, господар Кремля навряд чи це переживе.

Таку думку висловив політолог з Гарварда Грем Еллісон в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

За його словами, ще одне питання, над яким найбільше розмірковує керівництво Пентагону і Білого дому - чи може Путін програти цю війну, і якщо поразка буде однозначною, чи зможе він її пережити.

"Я не знаю, яка їхня відповідь. Моя відповідь - ні", - сказав американський політолог.

Еллісон додав, що Путін має рацію, вважаючи, що в разі явної поразки у війні він втратить владу і, можливо, своє життя – так само, як цар Микола II в 1918 році.

"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її... Це не найкраща для нього перспектива", - вважає експерт.

Він також висловив думку, що якщо господареві Кремля доведеться вибирати між поразкою і ескалацією насильства, він обере останнє.

"Путін не соромиться вбивати людей, навіть у дуже великих кількостях. Ми бачили це в Грозному і бачимо сьогодні в Маріуполі. Якщо ми запропонуємо йому чіткі альтернативи: втратити все або піти на ризик, доведеться рахуватися із застосуванням тактичної ядерної зброї. Це кошмарний сценарій: використання порівняно невеликої атомної бомби в 15 або 20 кілотонн, що приблизно дорівнює бомбі в Хіросімі. Такий удар може вбити від 20 до 50 тисяч осіб за один акт в залежності від розміру міста. Це порушить ядерне табу, що існує понад 70 років, і ми опинимося в новій реальності", - сказав Еллісон.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було б краще, якби російський диктатор прожив хоча б рік.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І Росію просто доламали санкціями. Найгіршим варіантом для України є випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливо після смерті або відходу від влади Путіна", - зазначив радник глави ОП.

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