Зеленський хоче представити у Раді внутрішній План стійкості: що відомо

Відомі ключові пункти внутрішнього Плану стійкості України.

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План стійкості / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Ключові тези:

Зеленський планує представити у Раді План внутрішньої стійкості

Виступ президента запланований на 19 листопада

Президент України Володимир Зеленський планує найближчими днями представити у Верховній Раді План внутрішньої стійкості. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" та в команді президента.

Зазначається, що ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є - фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

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За інформацією видання, планом передбачається:

зміна підходів до мобілізації та рекрутингу;

розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння;

захист енергетичних об’єктів та енергосистеми;

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку;

сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу;

створення Міністерства об’єднання українців;

належна інтеграція військових у соціальне життя.

За даними джерел, Зеленський у парламенті детально розповість про суть цих пунктів та бачення їхньої реалізації.

Попередньо, виступ президента запланований на 19 листопада.

План перемоги / Інфографіка: Главред

План стійкості - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, План стійкості має забезпечити витривалість України в умовах війни. Він містить 10 пунктів.

Заленський вже повідомляв про активну роботу над внутрішнім Планом стійкості України, який підтримуватиме всі аспекти, представлені партнерам у Плані перемоги. Наразі проведено наради з урядовцями, керівниками державних компаній, Офісом Президента та секретарем РНБО.

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Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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