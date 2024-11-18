Зеленський хоче представити у Раді внутрішній План стійкості: що відомо

Ключові тези:
- Зеленський планує представити у Раді План внутрішньої стійкості
- Виступ президента запланований на 19 листопада
Президент України Володимир Зеленський планує найближчими днями представити у Верховній Раді План внутрішньої стійкості. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" та в команді президента.
Зазначається, що ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є - фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.
За інформацією видання, планом передбачається:
- зміна підходів до мобілізації та рекрутингу;
- розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння;
- захист енергетичних об’єктів та енергосистеми;
- залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку;
- сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу;
- створення Міністерства об’єднання українців;
- належна інтеграція військових у соціальне життя.
За даними джерел, Зеленський у парламенті детально розповість про суть цих пунктів та бачення їхньої реалізації.
Попередньо, виступ президента запланований на 19 листопада.
План стійкості - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, План стійкості має забезпечити витривалість України в умовах війни. Він містить 10 пунктів.
Заленський вже повідомляв про активну роботу над внутрішнім Планом стійкості України, який підтримуватиме всі аспекти, представлені партнерам у Плані перемоги. Наразі проведено наради з урядовцями, керівниками державних компаній, Офісом Президента та секретарем РНБО.
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Що таке план перемоги Зеленського?
План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.
За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.
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