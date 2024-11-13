'РФ треба дотиснути до миру': Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

Росіяни намагаються розширити наступ на Куп'янському напрямку, розповів президент України.

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РФ намагається розширити наступ на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Зеленського:

Росія намагається розширити наступ на Куп'янському напрямку

Україна працює над збільшенням постачання ракет та комплексів ППО від партнерів

Стратегічна мета — налагодити виробництво систем ППО та протиракет в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Росіяни намагаються розширити наступальні дії на Куп'янському напрямку. Про це повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

"Була доповідь Головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість", - наголосив Зеленський.

відео дня

Президент також подякував українським воїнам ППО, які знищують "шахеди" та ракети. Зеленський наголосив, що наразі триває робота над збільшенням постачання ракет і комплексів від партнерів для захисту та посилення мобільних вогневих груп.

"Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей. Україна вдячна всім нашим партнерам, які допомагають протиракетами й системами захисту неба... Стратегічна мета –досягти й такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми тут, в Україні, могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони та протиракети", - зазначив глава держави.

Заленський також повідомив про активну роботу над внутрішнім Планом стійкості України, який підтримуватиме всі аспекти, представлені партнерам у Плані перемоги. Наразі проведено наради з урядовцями, керівниками державних компаній, Офісом Президента та секретарем РНБО.

"Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає", - додав він.

Ракетний удар по Україні 13 листопада - головне

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада РФ вперше за 73 дні здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Києву. Атака РФ по столиці тривала понад дві години, повідомили в КМВА.

Сили ППО за ніч збили 37 дронів і чотири ракети. Загалом було виявлено 96 повітряних об'єктів противника, не враховуючи керовані авіабомби.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем постачання систем ППО Україні. Шольц підтвердив, що до кінця року Україна отримає шосту систему IRIS-T.

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