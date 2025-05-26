Зеленський їде до Німеччини: ЗМІ розкрили теми розмови

Зеленський у Берліні зустрінеться з президентом і канцлером Німеччини.

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Зеленський їде до Німеччини / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента України

Коротко:

Сторони обговорять подальшу військову підтримку України

Німеччина може допомогти українській оборонній промисловості

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, здійснить візит до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, сторони обговорять можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією, а також плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який має на меті посилити тиск на Москву.

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Крім того, йдеться в матеріалі, Зеленський у Берліні також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Ймовірно, за лаштунками лідери обох країн також обговорять подальшу військову підтримку України. Публічно новий німецький уряд не хоче відкрито говорити про постачання пакетів зброї, як раніше, але в кулуарах ведуться розмови про те, як Німеччина могла б допомогти українській оборонній промисловості у виробництві далекобійного озброєння, повідомляє Spiegel.

Позиція Німеччини щодо України:

Нещодавно стало відомо, що Берлін більше не обмежує постачання далекобійної зброї в Україну. Тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

Німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування про постачання озброєння Україні, зокрема і ракет великої дальності Taurus.

Як повідомляв Главред, Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

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