'Я складаю повноваження': почалися кадрові зміни на фоні корупційного скандалу

Тимофій Милованов складає повноваження члена наглядової ради / Колаж: Главред, фото: УНІАН, НАБУ

Що відомо:

НАБУ оприлюднила докази корупційної справи у сфері енергетики

Тимофій Милованов склав повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"

Тимофій Милованов складає повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після корупційного скандалу у сфері енергетики. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що сьогодні, 11 листопада, він скликав позачергове засідання Наглядової ради та запропонував тимчасово відсторонити від посад всіх осіб, чиї імена фігурують у матеріалах корупційної справи. Також Милованов запропонував створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який має провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій та системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним ... Усі ці місяці я намагався спонукати Наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі. Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого" ... Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію", - написав Милованов.

Заява Тимофія Милованова / фото: Тимофій Милованов

Водночас він додав, що Нацрада компанії планує вжити всіх необхідних заходів, включно зі стягненням можливих збитків.

"Презумпція невинуватості залишається непорушною для кожної особи до остаточного рішення суду", - написав він.

Милованов пообіцяв, що узагальнені результати перевірки будуть оприлюднені в обсязі, який не перешкоджає слідчим діям.

"Наші головні пріоритети — безпека атомних станцій, безперервне виробництво електроенергії та виконання міжнародних зобов’язань Компанії. Ми посилюємо внутрішній контроль, управлінську відповідальність і прозорість у відносинах із постачальниками, забезпечуючи захист викривачів і недопущення будь-якого тиску на працівників чи свідків", - додав він.

Операція Мідас - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи і перші відеодокази було представлено 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Розслідування НАБУ і САП виявило розгалужену схему корупції серед українських чиновників, пов'язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

До її реалізації, за інформацією НАБУ, причетні колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також ексспівробітник правоохоронних органів, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в "Енергоатомі".

Згодом в Офісі президента відреагували на розслідування НАБУ і САП про розкрадання 100 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності невідворотного покарання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

