Зеленський анонсував звільнення трьох сіл Херсонської області

Володимир Зеленський / president.gov.ua

В Херсонської області були звільнені три села. Як заявив президент України Володимир Зеленський, це Нововоскресенська, Новогригорівка і Петропавлівка.

"Тільки за цю добу в Херсонській області від псевдореферендуму були звільнені і стабілізовані такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка", - заявив президент.

Зеленський заявив, що рух ЗСУ триває.

Також він зазначив воїнів повітряних сил, яким вдалося збити 6 іранських безпілотників.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію в Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення 2 сіл - Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за успішно виконану роботу.

В оперативному командуванні Південь 4 жовтня заявили, що завдяки грамотній і ретельно спланованій військовій операції армії України вдалося звільнити ряд населених пунктів. Зокрема, під контроль Києва повернули Давидів Брід, Хрещенівку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, малу Олександрівку та велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти змушені відступати зі своїх позицій.

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