Будівля зруйнована: РФ вдарила по університету в Сумах

Російські окупанти атакували сумський університет КАБом.

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РФ вдарила по університету в Сумах / Колаж: Главред, фото: Кордон.медіа

У Сумах пролунали потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по місту КАБом. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ворог атакував бомбою сумський університет.

"Попередьно, ворог застосував КАБ.На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Кореспондент Главреду повідомляє про те, що внаслідок авіаудару є серйозні руйнування. Російські окупанти вдарили по одному з корпусів Сумського державного університету.

У Сумській міськраді вже зазначили, що вже відомо про одного постраждалого. У нього незначні травми. Інформації про загиблих поки немає.

Дивіться відео з наслідками удару по університету в Сумах:

РФ вдарила по університету в Сумах / фото: скріншот

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удар по Полтаві 3 вересня - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві, що призвело до загибелі щонайменше 51 особи. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Хоча в мережі з'являлися чутки, що удар стався під час шикування на плацу Інституту зв'язку, ця інформація не відповідає дійсності.

Після удару 3 вересня рятувальники не могли негайно розпочати розбір завалів і пошук постраждалих через повторні повітряні тривоги. Про це повідомив депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін.

У результаті удару ракети влучили в навчальний заклад та лікарню в Полтаві. Кількість загиблих і поранених різко зросла. Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що станом на 16:15 загинуло щонайменше 47 людей, а 206 отримали поранення.

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