"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

Відомо, що двоє дівчат були в машинах на перехресті, куди 6 грудня поцілили окупанти.

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Цинічний удар по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото Запорізька ОВА

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6 грудня РФ атакувала Запоріжжя

Внаслідок удару загинули 10 людей

2 загиблих - дівчатка, які навчались в гімназії

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 6 грудня загинули десять людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомили у Запорізькій міській раді.

За словами секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко, росіяни вбили двох дівчаток – учениць однієї гімназії №93.

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"Росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати." – заявила чиновниця.

Загибель школярок підтвердили і на сторінці в Instagram департаменту освіти й науки Запоріжжя.

Згідно з опублікованою інформацією, відомо, що двоє дівчат були в машинах на перехресті, куди 6 грудня поцілили окупанти.

"Дві невинні дівчинки заживо згоріли в машинах на перехресті, куди вчора поцілила ворожа бомба. Це непоправна втрата для кожного з нас, схиляємо голови в скорботі й розділяємо біль рідних та близьких. Немає нічого ціннішого за життя дітей, і кожна така трагедія залишає невиліковну рану в наших серцях.", - йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також підтвердив, що серед загиблих у місті є двоє дітей. Він додав, що у місті триває ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки.

Директорка гімназії Оксана Гаркуша на сторінці у Facebok написала, що дівчата загинули разом зі своїми рідними.

Вона зазначила, що вони були "талановитими та чудовими". На Facebook-сторінці гімназії йдеться, що одна із загиблих була ученицею дев’ятого класу, також загинула її мама.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у п'ятницю, 6 грудня, російські окупанти атакували керованою авіабомбою Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару спалахнуло СТО. За даними ОВА, через удар росіян в деяких громадах області виникли проблеми з електроенергією.

Того ж дня окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, пошкодивши адміністративну будівлю. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Рано вранці в четвер, 28 листопада, у Харкові прогримів вибух. Перед цим по всій Україні було оголошено масшабну повітряну тривогу через ракетний удар РФ. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, удару було завдано ракетою. Під обстрілом був один із найбільших районів Харкова.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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