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Чи затягнеться війна в Україні та чим вона завершиться: відповідь експерта

7 серпня 2022, 04:00

Війна на довгі роки не затягнеться, але на довгі місяці – цілком ймовірно. Закінчиться вона, звичайно, програшем Росії, зазначив Ігор Ейдман.

Ігор Ейдман
Коли припиниться війна в Україні

Війна в Україні на довгі роки не затягнеться, але на довгі місяці - це цілком ймовірно. Завершиться протистояння перемогою України. Про це заявив соціолог, публіцист і автор книг про Путіна Ігор Ейдман в інтерв'ю для сайту Главред.

"Війна на довгі роки не затягнеться, але на довгі місяці – цілком ймовірно. Закінчиться вона, звичайно, програшем Росії. Думаю, війна завершиться тим, що впаде режим Путіна, і російські війська злиняють з України. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що путінський режим ізольований, фактично він один намагається протистояти всьому західному світові. А західний світ - це велика частина світової економіки, це контроль над більшою частиною міжнародних інститутів, світовим банківським, кредитним та інвестиційним ринками тощо", - зазначив соціолог.

За словами Ігоря Ейдмана, Росія не зможе так довго чинити опір, в той час, як Захід буде й далі нарощувати військову допомогу для нашої країни. Він також пояснив, чому Німеччина зволікала з поставками озброєння.

"Росія не зможе так довго чинити опір. При цьому Захід нарощуватиме допомогу Україні, що вже відбувається. Я багато сперечався і неодноразово був облаяний своїми знайомими українцями за позицію Німеччини - вони чомусь були впевнені, що зловмисні хитрі німці намагаються обдурити і не допомагати їм. Насправді, на Заході, зокрема, в Німеччині, не роблять різких рухів ніколи. Будь-яка дія там вимагає підготовки. У підсумку, як ми бачимо, з Німеччини вже пішла в Україну і зброя, в тому числі важка, і санкції проти Росії стали вводитися, і від російських енергоносіїв вже відмовляються. Просто на це потрібен час", - зазначив експерт.

Також він спрогнозував, коли очікувати пік військової та економічної допомоги для нашої країни від західних союзників.

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"Якщо війна не припиниться, то пік військової та економічної допомоги Україні з боку Заходу буде в кращому випадку в кінці цього року, а так на початку наступного року. До цього моменту Україна буде забезпечена абсолютно сучасною західною зброєю, українські військовослужбовці пройдуть курс навчання і будуть вміти використовувати цю зброю, армія буде переходити на західні стандарти та інше. Все це неминуче призведе до поразки Росії в цій війні, тому що в багатьох війнах останніх десятиліть Західна зброя била радянську і російську", - повідомив Ігор Ейдман.

Соціолог також провів аналогію з арабо-ізраїльськими війнами, коли російська техніка "утилізувалася сотнями за допомогою західних літаків та іншої техніки".

"Так було скрізь. Наприклад, коли в Сирії вагнерівці зіткнулися з американцями, американці їх просто утилізували, навіть не мараючи рук, за допомогою безпілотників.Так що все це неминуче, але на це піде багато часу. Однак не роки, а місяці", - підсумував Ігор Ейдман.

M270 MLRS – що про них відомо

M270 MLRS-це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі". Такі системи виробляє компанія Vought.

Такий багатофункціональний комплекс може використовуватися і як реактивна система залпового вогню, і як оперативно-тактична ракетна зброя.

Раніше повідомлялося, що війська Росії працюють над посиленням своєї військової присутності в захопленому Херсоні. Однак ЗСУ завдають ударів по стратегічній логістиці, командним пунктам і складам ворога. Вони мають намір переламати ситуацію, застосовуючи далекобійну артилерію HIMARS.

Нагадавши, Німеччина передасть Україні транспорт і спеціальне обладнання для дезактивації радіоактивних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин. Українські військові пройшли навчання з використання цих систем.

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війна в Україні Ігор Эйдман Німеччина
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