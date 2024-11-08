Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

Європа має захищати свої інтереси, якщо не хоче бути "травоїдною".

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Трамп відстоюватиме інтереси США, а Європі потрібно працювати над своїми військовими силами - Макрон / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

Ключові заяви Макрона:

Завдання Трампа - захист інтересів США

Європі треба подумати про свою безпеку

Європі потрібно розвивати свої військові сили

"Травоїдній" Європі потрібно самостійно захищати свої інтереси, а не сподіватися на США. Європейським країнам слід попрацювати над Європейськими силами реагування (фактично армією ЄС, - ред.). Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє Fox News, після перемоги Трампа він сказав, що європейці мають визначитися із захистом своєї безпеки.

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"Дональд Трамп був обраний американцями, щоб захищати інтереси американців. Питання, яке ми, європейці, повинні поставити собі: чи готові ми захищати інтереси європейців?" - зазначив Макрон.

Крім того, він назвав Європу "травоїдною" і додав, що "світ складається з травоїдних і м'ясоїдних".

Трамп виграв президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

"Якщо ми вирішимо залишитися травоїдними, тоді м'ясоїдні переможуть, і ми станемо ринком для них", - сказав французький президент і закликав "діяти й захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни Євросоюзу - мислити як "незалежна держава".

Що пропонує Макрон

За словами президента Франції, Європі потрібно працювати над посиленням своєї безпеки. Треба визнати, що у союзників часом може бути інший порядок денний. Тому потрібно повертатися до розвитку концепції європейських сил безпеки.

"І я хотів би запросити всіх моїх колег, які готові приєднатися і які не є членами ЄС, теж приєднатися. Давайте поширимо цю європейську ініціативу [European Intervention Initiative] на всю європейську політичну спільноту, щоб виробляти рішення для спільного втручання на театрах бойових дій. Це те, що дозволило нам втрутитися в Сахель. І давайте спробуємо рухатися далі", - наголосив Еммануель Макрон на засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Що відомо про Європейські сили реагування

Європейські сили реагування - план Франції зі створення військових сил для захисту безпеки країн Європи. Ідея Парижа, меморандум підписали ще 2018 року. До Європейських сил реагування входять Франція, Німеччина, Данія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Естонія та Португалія.

У НАТО виступають проти такої ініціативи і закликають не дублювати Альянс і не створювати йому конкуренцію.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Трамп переміг на виборах президента США - головні новини:

Як повідомляв Главред, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Штатах. Він набирає 295 голосів вибірників. Кандидатка від демократів Камала Гарріс уже привітала Трампа з тріумфом.

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