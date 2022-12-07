Захисники України 'помножили на нуль' найманців з ПВК 'Вагнер'

ЗСУ вдарили по "вагнерівцях", які переносили з однієї позиції на іншу свого товариша по службі. Дійти до місця призначення окупантам не вдалося.

Спочатку прямим ударом ЗСУ знищили чотирьох "вагнерівців" / скріншот

Захисники України ліквідували чергову групу російських окупантів з ПВК "Вагнер" на одній з ділянок фронту.

Наші воїни вдарили по "вагнерівцях", які переносили з однієї позиції на іншу свого загиблого або пораненого товариша по службі. Дійти до місця призначення окупантам не вдалося. Відео було опубліковано в Telegram-каналі Стратком ЗСУ.

Спочатку прямим ударом ЗСУ знищили чотирьох з них. Тим загарбникам, які йшли попереду, вдалося врятуватися, після чого вони намагалися сховатися на іншій замаскованій позиції.

Однак, це не допомогло бойовикам ПВК "Вагнер" залишитися в живих – воїни ЗСУ виявили і успішно "демілітаризували" противника.

Як повідомляв Главред, в Росії могли стратити кувалдою ще одного засудженого, якого у в'язниці завербували на війну проти України. Перед смертю чоловік повідомив дружині, що його везуть на розстріл через "масове дезертирство в його роті". У ПВК "Вагнера" відхрестилися від вбивства загарбника. Російські правозахисники вважають, що Віктор Севальнєв міг бути в іншій приватній військовій компанії, яка теж використовує методи "вагнерівців".

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" влаштували жорстоку розправу з мобілізованими російськими окупантами через те, що вони не хотіли йти в бій першими. Колишні в'язні, яких завербували воювати проти України у складі цієї ПВК, убили 19 мобілізованих.

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