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Дружині віддали труп з пробитим черепом: в РФ кувалдою стратили ще одного завербованого на війну "зека"

5 грудня 2022, 09:25

У ПВК Вагнера відхрестилися від вбивства загарбника. При цьому саме "вагнерівці" завербували сина Севальнева, який сидів разом з батьком в одній колонії.

Окупант Севальнєв перед смертю встиг розповісти дружині про заплановану страту.
Окупант Севальнєв перед смертю встиг розповісти дружині про заплановану страту / Фото theins.ru

В Росії могли стратити кувалдою ще одного засудженого, якого у в'язниці завербували на війну проти України. Перед смертю чоловік повідомив дружині, що його везуть на розстріл через "масове дезертирство в його роті".

Засудженого Віктора Севальнєва завербували на війну проти України у в'язниці. Він погодився піти на фронт, оскільки на війні загинув його син. Таким чином чоловік вирішив "помститися", пише російське видання The Insider.

Севальнєва призначили в Луганській області керувати ротою окупантів, оскільки у нього був бойовий досвід у війні проти Чечні.

Спочатку окупанта навіть нагородили, проте в листопаді його рота була розгромлена. Частина загарбників була ліквідована, інша - втекла з фронту.

Поранений Севальнєв перебував у госпіталі, звідти він повідомив дружині, що його везуть на розстріл свої ж.

Окупант говорив, що не так уявляв собі війну і хотів повернутися назад в колонію, проте його не відпустили. Севальнєв також розповів, що росіяни для Шойгу і Путіна — це "витратний матеріал".

"Сьогодні я, завтра інший, ось і все. Ми у них забійний матеріал. Міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми двохсоті і їм [все одно] (неценз.,- ред.). Я б хотів назад, де я був, А вони мені не дають. Якби я знав, що це така війна. Я, Севальнев Віктор Анатолійович, 27 вересня 1979 року народження. Не посилайте сюди людей, досить. Вони хочуть усіх убити", - це останнє повідомлення, яке Севальнєв передав через дружину.

Через кілька днів жінці повідомили, що її чоловік нібито загинув на фронті. Однак при огляді тіла представник Міноборони РФ зауважив, що у ліквідованого на голові удари, характерні для кувалди.

У ПВК "Вагнера" відхрестилися від вбивства загарбника. Російські правозахисники вважають, що Севальнєв міг бути в іншій приватній військовій компанії, теж використовує методи "вагнерівців".

Видання зазначає, що представники ПВК Вагнера кілька разів приїжджали в ІК-3 в Калузькій області, де відбував покарання Севальнєв. Саме вони завербували на війну його сина Олега, який сидів у тій же колонії.

Як повідомляв Главред, в листопаді бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгенія Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові.

Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна. Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин.

Пізніше Пригожин намагався виправдати своїх найманців у вбивство колишнього ув'язненого Євгена Нужина. Так, "кухар" Путіна заявив, що Нужина нібито вбили американські спецслужби.

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