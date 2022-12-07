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Кремль готує другу хвилю мобілізації - ISW

7 грудня 2022, 07:17
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, є кілька ознак того, що Росія все ж таки має намір провести другу хвилю мобілізації.
Мобілізація в РФ, російські військові
У РФ готуються до другої хвилі мобілізації / Telegram, Радіо Свобода

Російська влада, попри офіційні заперечення, імовірно, готується до другої хвилі мобілізації. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, що адміністрація російського президента прямо заперечує чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві.

Водночас Бєлгородська і Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, піддаючи багатьох цивільних осіб небезпеці війни під абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони Росії.

Тим часом московські чиновники розклеїли оголошення про спеціальну військову операцію по всьому місту.

В ISW припускають, що здійснених інформаційних заходів, імовірно, недостатньо, щоби переконати широкі верстви російського населення в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні кампанії з набору добровольців влітку.

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації.

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і насилу намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за більш короткий період", – йдеться у повідомленні інституту.

В ISW вважають, що оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання Міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву і призову на строкову військову службу.

"Зусилля Кремля з формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси в свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування", – додали в Інституті.

Як повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію на території РФ. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ. За даними каналу, Путін також запропонував разом з мобілізацією оголосити і воєнний стан по всій країні або, щонайменше, на більшій частині території Росії.

У центрі національного опору повідомили, що Росія планує провести нову хвилю мобілізації на війну проти України в січні-лютому 2023 року. Кампанію збираються організувати під гаслом "війни проти колективного заходу". Кремль хотів би мобілізувати 5 мільйонів людей, але такий план навряд чи вдасться реалізувати.

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