'Зима - ключовий етап війни': Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ключовим етапом Великої війни за незалежність України стане зимовий період.

Олексій Данілов / скріншот

Збройні Сили України зайдуть в окуповані Росією Луганськ, Донецьк і Севастополь навесні 2023 року. Ключовим етапом у війні стане зима.

Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід Армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську", - зазначив чиновник.

Данілов додав, що ключовим етапом Великої війни за незалежність України стане зимовий період.

Як повідомляв Главред, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що у Росії заберуть ядерну зброю. Це відбудеться після поразки країни-агресора у війні в Україні. Данілов підкреслив, що країна, яка поводиться непередбачувано, не має права володіти ядерною зброєю.

Також Данілов розкритикував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про надання "гарантій безпеки" агресору Росії. За його словами, час для підкилимної дипломатії вже закінчився, а кращими гарантіями стануть демілітаризація та денуклеаризація країни-окупанта.

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