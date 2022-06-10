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П'ять снарядів з 18 км - розтрощено РСЗВ Град ворога: ЗСУ влучно розбили позиції армії РФ

10 червня 2022, 21:02

Бійці воюють з різних регіонів України - від Вінницької до Запорізької області, і чітко знають свої військові завдання.

Артилерист ЗСУ
Стріляємо ефективно - знищили російську реактивну систему Град, - артилерист ЗСУ / Колаж Facebook 128-й ОГШБр, Генштаб ЗСУ

Артилеристи Збройних сил України випустили 5 снарядів по позиціях окупаційних військ Росії. На відстані 18 кілометрів їм вдалося розбити ворожу реактивну систему залпового вогню Град і підірвати склади з боєприпасами. Воюють люди з різних регіонів, включаючи Вінницьку, Закарпатську Рівненську, Запорізьку області, а також з міста Київ. Кожен чітко знає, що робити на полі бою.

Як повідомляє пресслужба 128-ї гірсько-штурмової бригади в Facebook, українським артилеристам вдалося завдати нищівного удару по ворожому РСЗВ Град з відстані 18 кілометрів. Було застосовано 5 снарядів. Крім того, вдалося знищити і склад боєприпасів.

читайте такожПерелом буде у липні-серпні: ЗСУ отримають зброю і підуть у масштабний контрнаступ – МаломужВійськовий реактивного артилерійського дивізіону 128-ї ОГШБр Віктор розповів подробиці бою.

"У 128 гірничо-штурмовій бригаді служу рік, потрапив сюди відразу після закінчення військового навчального закладу. Минулого року пройшов зону ООС, там реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) не застосовувалися. А з вторгненням Росії наприкінці лютого цього року ми розпочали використовувати їх на повну. Працюємо на БМ-21 "Град", бойові виїзди практично кожен день, буває і по декілька. Стріляємо ефективно, нещодавно, наприклад, знищили російську систему "Град", - зазначив військовий.

За його словами, перед тим боєм артилеристи вибралися на позицію з метою відпрацювання цілей. Однак ворожий град відкрив по них вогонь. Снаряди впали поруч без наслідків. Після цього артилеристам поміняли ціль, вони моментально поміняли гармату і випустили 5 снарядів, які влучили точно в ціль. В результаті розтрощено ворожу РСЗВ Град. Підірвані і склади з боєприпасами росіян.

"Ми виїхали на позицію, маючи одну ціль, і тут нас обстріляв з "Граду" ворог – випустив 10 реактивних снарядів, які лягли поруч без наслідків. Нам поміняли ціль, ми моментально переорієнтували гармату і випустили по росіянах 5 снарядів. Наші снаряди влучили точно в ціль, є відео з дрона. Результат - їхню РСЗВ, яка стояла від нас на відстані 18 кілометрів, знищено. Також підірвали склади з боєприпасами, відпрацювали координати від розвідки – гарний був феєрверк", - згадав Віктор.

Примітно, що випадок можна назвати якщо не унікальним, то дуже рідкісним, оскільки завданням Граду є накриття великих цілей. Чим далі до встановленої мети, тим більше буде розліт снарядів. Однак українським бійцям вдалося влучити точно.

"В одиночну ціль із "Града" влучити важко, але ми влучили 5 снарядами. Колектив у нас – "збірна" з різних регіонів України: Вінниччини, Закарпаття, Рівненщини, Києва, Запоріжжя…Хлопці до війни були необстріляними, але на бойові дії реагують нормально. Кожен знає, що йому робити, що від нього залежить", - підкреслив Віктор.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ наразі не готові до повномасштабної контрнаступальної військової операції. Причиною тому є дефіцит зброї. У російських окупаційних військ більше зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх воїнів.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що Україні для запуску операції з контрнаступу потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. При цьому потрібно сформувати 6 бригад по 25 тисяч осіб.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що в України є проблеми зі зброєю, тому держава потребує додаткових військових постачань з боку Заходу. Склалася обстановка, за якої у РФ серйозна артилерійська перевага на Донбасі. Без нових постачань ЗСУ буде складно стримувати тиск Росії, не кажучи вже про перехід до наступальної операції.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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