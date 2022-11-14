На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька

Тетяна Виноградська до початку повномасштабного вторгнення виконувала обов'язки в одному з пунктів пропуску Чернігівського прикордонного загону.
9 листопада під час обстрілу російськими окупантами загинула прикордонниця Чернігівського прикордонного загону - штаб-сержант Тетяна Виноградська.
Із захисницею України попрощалися 11 листопада в її рідному місті Городня Чернігівської області. Проводжали українку в останню путь, схиливши коліно, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Море квітів і море сліз... На колінах, під прапорами, встеляючи дорогу квітами, проводжали Тетяну. Тетяну Виноградську поховали на Городнянщині з усіма військовими почестями", – зазначили українські прикордонники.
Народилася Тетяна Виноградська 3 травня 1988 року. Цієї весни їй виповнилося 34 роки. До лав Держприкордонслужби вступила з 2012 року, працювала на паспортному контролі.
"Вона була як сонечко – красива, позитивна, завжди з посмішкою. Такою і залишиться, але тепер лише у спогадах", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Чоловік Тетяни - також військовослужбовець. У подружжя підростала 13-річна дочка.
Тетяна загинула на бойовому посту 9 листопада, коли російські загарбники обстріляли прикордонний пункт пропуску в Чернігівській області. Охороняючи державний кордон, вона отримала смертельне осколкове поранення.
Як повідомляв Главред, 28 жовтня, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув президент Донецької федерації рукопашного бою, затребуваний тренер і суддя по самбо Ігор Чечинов.
29 вересня в бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї-штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кіт).
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