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На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька

14 листопада 2022, 09:31

Тетяна Виноградська до початку повномасштабного вторгнення виконувала обов'язки в одному з пунктів пропуску Чернігівського прикордонного загону.

Тетяна Виноградська
Тетяна Виноградська загинула 9 листопада після обстрілу окупантів / Фото dpsu.gov.ua, pixabay.com

9 листопада під час обстрілу російськими окупантами загинула прикордонниця Чернігівського прикордонного загону - штаб-сержант Тетяна Виноградська.

Із захисницею України попрощалися 11 листопада в її рідному місті Городня Чернігівської області. Проводжали українку в останню путь, схиливши коліно, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Море квітів і море сліз... На колінах, під прапорами, встеляючи дорогу квітами, проводжали Тетяну. Тетяну Виноградську поховали на Городнянщині з усіма військовими почестями", – зазначили українські прикордонники.

На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька
Тетяну проводили в останню путь 11 листопада / Фото dpsu.gov.ua
На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька
Фото dpsu.gov.ua

Народилася Тетяна Виноградська 3 травня 1988 року. Цієї весни їй виповнилося 34 роки. До лав Держприкордонслужби вступила з 2012 року, працювала на паспортному контролі.

"Вона була як сонечко – красива, позитивна, завжди з посмішкою. Такою і залишиться, але тепер лише у спогадах", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Чоловік Тетяни - також військовослужбовець. У подружжя підростала 13-річна дочка.

Тетяна загинула на бойовому посту 9 листопада, коли російські загарбники обстріляли прикордонний пункт пропуску в Чернігівській області. Охороняючи державний кордон, вона отримала смертельне осколкове поранення.

Тетяна Виноградська
Тетяна Виноградська / Фото dpsu.gov.ua

Як повідомляв Главред, 28 жовтня, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув президент Донецької федерації рукопашного бою, затребуваний тренер і суддя по самбо Ігор Чечинов.

29 вересня в бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї-штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кіт).

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