Нова "послуга" від Укрзалізниці: снігопад атакував людей прямо у вагоні

Укрзалізниця / Укрінформ

В одному з вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород тамбур засипало снігом. Користувачі опублікували фото видовища.

"У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ - Ужгород" помітили чудову зимову картину – все засипало снігом", - передають Новини live.

Люди в коментарях відзначають, що це така "спеціальна" послуга від Укрзалізниці для сумуючих по снігу українців.

При цьому в Укрзалізниці поки не відреагувала на інцидент.

Погода в Україні

Відзначимо, в середині грудня в Україні встановилася сира і прохолодна температура без сонця.

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У західних регіонах вже давно є сніг, а в інших регіонах переважно мокрий сніг з дощем.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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