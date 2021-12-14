Нова "послуга" від Укрзалізниці: снігопад атакував людей прямо у вагоні

А ось в Укрзалізниці поки не відреагувала на інцидент.
В одному з вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород тамбур засипало снігом. Користувачі опублікували фото видовища.
"У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ - Ужгород" помітили чудову зимову картину – все засипало снігом", - передають Новини live.
Люди в коментарях відзначають, що це така "спеціальна" послуга від Укрзалізниці для сумуючих по снігу українців.
При цьому в Укрзалізниці поки не відреагувала на інцидент.
Погода в Україні
Відзначимо, в середині грудня в Україні встановилася сира і прохолодна температура без сонця.
У західних регіонах вже давно є сніг, а в інших регіонах переважно мокрий сніг з дощем.
Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.
Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.
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