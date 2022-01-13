Захистив жінку і загинув після побиття: у Кременчуці вчинок чоловіка завершився трагедією

Нападник силою штовхнув потерпілого з автобуса, він впав і втратив свідомість / telegraf.in.ua

У Кременчузі Полтавської області в автобусі чоловік заступився за жінку, з якою посварився пасажир. Коли чоловік вже доїхав до своєї зупинки, двері відчинилися, і нападник із застосуванням сили штовхнув його з автобуса. Потерпілий отримав травми, його забрали до лікарні. Але потім відпустили додому. За декілька днів він помер.

Трагічну історію розповіла дружина загиблого Наталія виданню Телеграф. Її чоловік Сергій, якому було 44 роки, помер за декілька днів після події. Нападника затримано. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

"Від удару він знепритомнів, а двері автобуса зачинилися і всі поїхали далі"

За словами Наталії, інцидент трапився 6 грудня минулого року у Кременчуці в міському автобусі 10-А.Один з пасажирів посварився з жінкою в салоні громадського транспорту. Чоловік вирішив за неї заступитися. Коли автобус доїхав до зупинки, де він живе, нападник застосував бойовий прийом і із застосуванням сили штовхнув його з автобуса спиною вперед. Чоловік впав, від удару він втратив свідомість. Двері автобуса зачинилися і всі поїхали далі.

"Мій чоловік повертався з роботи міським автобусом 10-А КТУ Кременчука. Не в змозі витримати образи в бік однієї з пасажирок, як справжній чоловік, він заступився за жінку, в результаті чого стався конфлікт з пасажиром цього маршруту, який закінчився фатально. Вже доїхавши до своєї зупинки та коли двері відчинилися, нападник застосував до мого чоловіка бойовий прийом та з неймовірною силою штовхнув мого чоловіка з автобусу спиною вперед, так що той ніяк не зміг хоч на скількись пом'якшити падіння. Від удару він втратив свідомість, а двері автобусу просто замкнулись – і всі поїхали далі. Просто поїхали далі!"- заявила дружина загиблого.

Вона сказала, що не знає, скільки її чоловік пролежав на зупинці. Жінці зателефонувала подруга і повідомила про те, що трапилося. Охоронці супермаркету Поло викликали машину швидкої допомоги і поліцію.

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"Я бігла в тому, в чому отримала цю звістку, в халаті і тапочках на босу ногу, не розуміючи і не уявляючи всього страху і болю, які мене спіткали. Я постійно дзвонила чоловікові на телефон, тому що в тій пітьмі я не могла його знайти беззахисного і без свідомості. Небайдужі охоронці супермаркету "Поло", який розташований поруч, вже викликали "швидку" і поліцію", - каже Наталя.

У лікарні оглянули чоловіка, після чого дружина забрала його додому

Чоловіка забрали до 3 міської лікарні. За словами дружини, після огляду його відправили додому, а належної допомоги, в ситуації з безліччю поранень, надано не було. Наступного дня його знову забрали до лікарні. Для проведення операції екстрено викликали хірурга. За декілька днів потерпілий помер.

"Медсестра приймального відділення повідомила дослівно: "Забирайте свого красеня, буде жити". Ці слова будуть в моїй пам'яті до кінця моїх днів. Покалічене тіло, кров з носа, купа поранень – і ніякої медичної допомоги. Мені нічого не залишалося крім того, щоб забрати чоловіка додому і сподіватися на краще. 7 грудня: непритомність, реанімація, операція, купа медикаментів, 5 днів боротьби за життя, але я залишилася вдовою", - сказала жінка.

Чоловік Наталії помер 11 грудня

"11 грудня мій чоловік залишив мене та наших доньок назавжди. Ця сповідь не для того, щоб мене пожаліли. Я хочу попередити кожного з вас, що найстрашніше може бути поруч з вами, вашими рідними, дітьми. Висновки робіть самі. Я вдячна людям, які мене підтримували та допомагали мені матеріально, та всім, чим могли. Окрема подяка Геннадію Анатолійовичу – нейрохірургу, який боровся за життя чоловіка до кінця", - сказала вона.

Жінка вважає, що своєю історією вона хотіла розповісти, як через непрофесіоналізм і безсердечну поведінку людей помирають невинні. Керівники перевізника відмовилися надавати родині допомогу на лікування чоловіка, тому що у нього "не було талончика".

Нападника затримано поліцією

Співробітники поліції затримали нападника, який вдарив чоловіка Наталії. Відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Нападнику вже оголосили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Що сказали в лікарні

У лікарні заявили, що чоловік скаржився на головні болі, але сам вирішив відмовитися від госпіталізації. Про це сказала заступниця директора з медичної частини Юлія Сущенко.

Вона стверджує, що запис про це зафіксовано в документах приймального відділення, в журналі відмов від госпіталізації. Після цього була складена довідка, в якій пацієнту рекомендували пройти комп'ютерну томографію і консультацію лікаря-невролога.

Чоловіка наступного дня у важкому стані привезла швидка. Проводиться службове розслідування.

Наталя заперечує версію медиків

Дружина загиблого каже, що її чоловік не підписував відмову від госпіталізації. Згідно з її заявою, 6 грудня документи, які потрібні для поліції, заповнювала вона. Чоловікові важко було тримати ручку, він зміг тільки поставити свій підпис.

Сергію було 44 роки. У свідоцтві зазначено, що причиною смерті стала дифузна травма і набряк головного мозку, який було отримано в результаті пошкодження тупим предметом.

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