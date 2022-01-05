У Кременчуці захопили лікарню: під час сутичок жорстоко побили місцевого журналіста

У місті відбулося захоплення лікарні / kremen . today

У Кременчуці невідомі, які захопили приміщення Центральної районної лікарню, побили місцевого журналіста. Він намагався увійти до будівлі під час виконання професійних обов'язків.

За даними kremen.today, "тітушки" побили журналіста Кременчуцької міської телерадіокомпанії Антона Воробйова.

"Коли Воробйов разом з оператором, виконуючи обов'язки журналіста, намагався потрапити в захоплене "тітушками" приміщення, його кілька разів сильно вдарили і виштовхали у двір. Нападників було двоє. Журналісту стало погано, йому викликали швидку. Після огляду лікарями було прийнято рішення про термінову госпіталізацію Воробйова", - пише ЗМІ.

Що відбувається в Кременчуці

Після закриття обласних психоневрологічного та наркологічного диспансерів у місті вибухнув скандал. Пацієнти обурюються, бо тепер змушені їздити на лікування до Полтави.

Місцева влада у зв'язку з такою реакцією вирішила створити міські психіатричну та наркологічну служби і розмістити їх у приміщенні Кременчуцької ЦРЛ.

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Служби мали запрацювати з початку 2022 року. Але, за даними ЗМІ, її старт блокують деякі чиновники.

Також відомо, що дані приміщення орендувало Каменепотоцький ЦПМСД. Термін договору закінчився 1 січня 2022 року. Його ніхто не продовжив, А приміщення так і не звільнили.

Нагадаємо, влітку минулого року двоє учасників акції протесту в центрі Києва, які прямо посеред вулиці жорстоко побили журналіста видання букви Олександра Кужельного. Пізніше вони публічно вибачилися перед ним. У Національному корпусі повідомили, що нападники вже понесли покарання і принесли вибачення потерпілому.

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