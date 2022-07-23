Убитий на зупинці в Харкові 13-річний хлопчик виявився сином української шахістки

Українська шахістка Вікторія Кубата втратила сина, її дочку поранено / Фото Суспільне

Кілька днів російські агресори в черговий раз обстріляли Харківський житловий масив Салтівка. Снаряди РСЗВ Ураган прилетіли в зупинку громадського транспорту. Загинув 13-річний підліток. Батько хлопчика кілька годин читав молитви над загиблим сином. Він тримав руку загиблого хлопця, а дівчина-поліцейська при цьому тримала руку чоловіка.

Чемпіонка Європи з шахів Наталія Жукова розповіла, що загиблий 13-річний Дмитро був сином української шахістки, міжнародного майстра (WIM) Вікторії Кубати. Хлопчик разом з рідними просто стояв на зупинці в Київському районі міста і чекав на транспорт.

Жукова обурилася через те, що, поки російські та білоруські шахісти спокійно грають і беруть участь в турнірах, Вікторія оплакує свого сина і молиться за поранену дочку.

"20 липня, в Міжнародний день шахів, під час ранкових обстрілів Салтівського району міста Харків загинули три людини: серед них – 13-річний хлопчик, син шахістки Wim Вікторії Кубати. Його сестра, учениця 9-го класу, отримала важкі поранення, і зараз лікарі борються за її життя", - написала Жукова у Facebook.

Наталя нагадала, що батько загиблого хлопчика понад дві години читав молитви над тілом сина.

"А в цей час шахісти Росії та Білорусі спокійно грають в шахи, адже це не їхня війна?" - написала переможниця Олімпіади.

Жукова нагадала, що спортсменів з цих країн не відсторонили від турнірів.

Зазначимо, Дмитро - онук відомого дитячого тренера з шахів Лідії Саханович. Серед її вихованців - чемпіон Європи та призер чемпіонату світу та шахової Олімпіади Антон Коробов.

13-річний Дмитро навчався в 17-й школі Харкова, яку російські окупанти знищили 1 червня - в День захисту дітей. Діма був яскравою та розумною дитиною і займався спортивними танцями.

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