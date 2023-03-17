Захищав Україну з 2014 року: на Донбасі обірвалося життя кіборга Сергія Кройтора

Тільки за перші роки війни на Донбасі Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

Загиблий кіборг / Facebook Сергій Кройтор

На Донбасі загинув захисник Донецького аеропорту, військовий Сергій Кройтор.

Після відходу у відставку з десантних військ, 16 років він пропрацював з дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив маленьке власне виробництво з пошиття одягу. Після початку Революції Гідності відстоював права українців на Майдані і влітку 2014 пішов на фронт, пише ZN.ua.

Тільки за перші роки війни на Донбасі Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

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Загиблий кіборг / Facebook Сергій Кройтор

"Не вірив, що вийдемо. Аеропорт впав. У вікна РПГ летіли. Тут вже нічого було захищати. Але і наказ віддати було нікому. Хлопці почали телефонувати додому. Хто дружині, хто синові. Сказати: "Я тебе люблю". Не прощалися. Просто говорили про кохання. Хоча і так все було зрозуміло. Я теж намагався любі подзвонити. Зв'язку не було...", - розповідав тоді боєць.

Загинув український кіборг із позивним Хоттабич 15 березня біля села Ямпіль Донецької області.

Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами на Луганщині в день народження своєї дружини 28 Лютого загинув захисник України Максим Клименко. 14 березня його провели в останню дорогу, а 13 березня йому мало б виповнитися 35 років.

Також у боях за Україну під Бахмутом Донецької області загинув військовослужбовець Ігор Ілечко з села Будьків Львівської області. Сиротою залишився маленький син воїна.

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