Потрапив під мінометний обстріл: у тяжких боях на Донбасі загинув відомий український бодібілдер

У мирному житті всі знали Дмитра Підoпригору як позитивну, життєрадісну людину, гарного сім’янина, успішного спортсмена і тренера.

У тяжких боях на Донбасі загинув відомий український бодібілдер Дмитро Підопригора / instagram.com/dima_gora_ua

У кривавій боротьбі з російськими загарбниками 19 січня загинув майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Підопригора. Смерть знайшла захисника у Білогорівці Луганської області.

"Велике горе та непоправна втрата у нашій спортивній громаді. Надішла трагічна звістка про те, що 19 січня 2023 року на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Збройних сил України, солдат Підопригора Дмитро Миколайович. Дмитро загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу позиції, яку займав його підрозділ у н.п. Білогорівка на Луганщині", - повідомляє Національна Федерація бодібілдингу України.

Зазначається, що у мирному житті всі знали Дмитра Підoпригору як позитивну, життєрадісну людину, гарного сім’янина, успішного спортсмена і тренера.

З 2021 року був майстром спорту України з бодібілдингу. На його рахунку перемога у Кубку України-2021 серед чоловіків у дисципліні фізик у ростовій категорії до 176 см, а також численна кількість медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях. На спортивних змаганнях він представляв місто Харків.

"Сім’я ФББУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Підопригори. Дмитро назавжди залишиться у наших серцях як герой – захисник нашої України. Вічна пам’ять та слава герою!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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