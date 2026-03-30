Зарплати в Україні зросли: де отримують до 78 тисяч, ситуація по регіонах

У лютому 2026 року в Україні зафіксовано зростання середньої зарплати, водночас зберігається різниця в доходах між регіонами та галузями економіки.

Зарплати в Україні - де отримують до 78 тисяч, середня зарплата по регіонах

Середня заробітна плата в Україні зросла

Найбільші показники зафіксовано в Києві та Київській області

У лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн, що на 22,4% перевищує показник за аналогічний період минулого року та на 1,2% більше порівняно з січнем 2026 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в місті Київ — 45 651 грн, а також у Київській області — 29 077 грн. Водночас найнижчі показники спостерігаються у Кіровоградській області, де середня зарплата становить 20 083 грн, і в Чернівецькій області — 20 460 грн.

За видами економічної діяльності найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 78 941 грн. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.

Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становить 3,5 млн грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України встановив нижчий офіційний курс гривні на 31 березня 2026 року, про що свідчать дані на сайті регулятора.

Водночас з 1 квітня тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін — 4,32 грн за кВт/год. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, а прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що підвищення вартості електроенергії наразі не розглядається.

Разом із тим у квітні можливе зростання цін на продукти, що пов’язують із подорожчанням пального. Про це повідомив економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

