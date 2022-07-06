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Запрацювала західна артилерія, ЗСУ завдають дуже відчутних ударів - Зеленський

6 липня 2022, 22:58

Українські військові просуваються відразу на декількох напрямках, завдають ударів по складам противника, розповів президент.

Зеленський
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ / скріншот Офіс президента

Українські військовослужбовці наразі просуваються відразу на декількох напрямках фронту, в тому числі й на півдні - в Херсонській і Запорізькій областях, повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення в середу, 6 липня.

"Нарешті відчувається, що потужно запрацювала західна артилерія. Її точність така, як слід. Наші захисники завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які дуже важливі для логістики окупантів. Це істотно знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього постачання", - сказав Зеленський.

Гарант повідав, що на окупованих землях росіяни заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про події, що відбуваються, і закликав українців побільше спілкуватися зі своїми родичами.

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"На півдні нашої країни, в окупованих районах, російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається. Блокують доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми пам'ятаємо про них і за них ми боремося", - зазначив Зеленський.


Також президент запевнив, що Україна не віддасть ворогові свою землю.

"Ми не віддамо нашу землю - вся суверенна територія України буде українською", - підсумував він.

Як повідомляв Главред, експерт Олександр Коваленко повідомив про те, що Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична "артерія" від материкової Росії до окупованого Криму, тому його посилено охороняють. Він може бути знищений, але головне в цьому – відстань і потрібна ракета, а поки ні того, ні іншого в України немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

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