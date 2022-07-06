У Зеленського жорстко відповіли на заяву спікера Держдуми щодо поїздок в "ЛДНР"

РФ відповідатиме за злочини в Україні, впевнені в ОП / Фото УНІАН

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву спікера Держдуми В'ячеслава Володіна з пропозицією до депутатів РФ їздити на захоплені території українського Донбасу.

Як написав він у своєму Twitter, депутатів РФ на Донбасі можуть чекати лише зруйновані російським окупантів українські міста.

Разом з тим представник ОП назвав пропозицію Володіна "туристичним агентством "русский мир".

"Яка програма екскурсій? Зруйнований Сєвєродонецьк, руїни Попасної, концтабори Донецька? Або братські могили Маріуполя? Нехай побачать, за що їх судитимуть в недалекому майбутньому", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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