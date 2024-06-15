Запускають тисячі авіабомб по Україні: Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ

Ворог намагається змусити українців боятися, щоб люди тікали з міст і сіл, каже Володимир Зеленський.

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Окупанти атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Армія країни-агресорки Росії застосовує на місяць 3200-3500 керованих авіабомб. Вони атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі", - заявив лідер України.

За його словами, ворог намагається змусити українців боятися, щоб "люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста".

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"І це є головна ціль. Так само як робив Гітлер, - "коврове" бомбардування - все те саме, як одна методичка", - наголосив Зеленський.

КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресорка Росія у ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами і дронами. Загарбники загалом запустили по території нашої держави 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

Відомо, що ракети летіли в основному на захід. До того ж, ворог вибирав для удару "класичні" цілі.

Раніше, країна-агресорка Росія у ніч на середу, 12 червня, запустила по Україні 30 засобів повітряного нападу, серед яких – 6 ракет і 24 дрони-камікадзе.

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