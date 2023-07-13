Заперечував існування України: 'Пашу-Мерседеса' викрили на нових злочинах

Петро Лебідь, дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України.

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СБУ знайшла у Паші "Мерседеса" нові злочини / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.

Правоохоронці з'ясували, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ Павло, в миру Петро Лебідь, дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також митрополит назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року. Про це повідомила СБУ в Telegram.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

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На підставі зібраних доказів слідчі спецслужби повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Справа Паші "Мерседеса"

Нагадаємо, що СБУ опублікувала телефонні розмови "Паши-Мерседеса". Проросійського митрополита Павла підозрюють у розпалюванні ворожнечі та забезпеченні агресії РФ проти України.

"Паша-Мерседес" засвітив шарф дорогого бренду і годинник за півтора мільйона. Проросійський митрополит УПЦ МП Павло під час "зустрічі" з СБУ несподівано засвітив дорогі аксесуари, які навряд чи повинні бути частиною стилю служителя церкви.

Задоволений Паша-Мерседес прийшов в Лавру. 29 травня суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт для Павла Лебедя до 1 липня.

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