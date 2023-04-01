Паша "Мерседес" засвітив шарф дорогого бренду і годинник за півтора мільйона

Тепер це і Паша Луї, і Паша Філіп, і Паша айфон. Не одним Мерседесом, як то кажуть.

Митрополит Павло (Лебідь), СБУ / Фото: УНІАН, скріншот

Проросійський митрополит УПЦ МП Павло, відомий як "Паша-Мерседес", під час "зустрічі" з СБУ несподівано засвітив дорогі аксесуари, які навряд чи повинні бути частиною стилю служителя церкви.

Зокрема священик, якого суд 1 квітня відправив під домашній арешт на 60 діб, виявляється любить Louis Vuitton. На ньому помітили шарф, вартістю понад 700 євро (понад 30 000 гривень).

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Шарф Павла / соціальні мережі

Крім того, священик носить дорогий годинник марки Patek Philippе. Вартість моделі, яку собі не за останні гроші купив Павло, становить майже 40 000 євро (понад 1,5 млн гривень).

Годинник Павла / соціальні мережі

Ну і чи варто говорити про таку "дрібницю", як про останню, 14-у модель iPhone, вартістю понад 1000 доларів США.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що прокурори відправили священика під домашній арешт терміном на 60 днів. Його також зобов'язали носити електронний браслет, але дозволили поводитися з віруючими і вести служби."Паша-Мерседес" попросив, щоб у разі відправлення його під домашній арешт, він перебував саме в одному з корпусів Києво-Печерської Лаври, з якої власне Керівника УПЦ МП виселяють. Також він просить, щоб йому дозволили їздити на богослужіння в Лавру, якщо він буде перебувати в іншому місці.

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками в його будинок. Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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