Задоволений Паша-мерседес прийшов в Лавру: йому цілують руки, а він воркує

29 травня суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт для Павла Лебедя до 1 липня.

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Павло Лебідь кілька місяців сидів під домашнім арештом / Колаж: Главред, скріншоти

Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, якого в народі прозвали "Паша-мерседес" через любов до елітних німецьких автомобілів, приїхав до Києво-Печерської Лаври.

На відео, опублікованим "Союзом православних журналістів" в телеграмі, видно, як Паша-мерседес, посміхаючись і воркуючи, дає свою руку для поцілунків прихожанкам. Ті вишикувалися до нього в чергу.

відео дня

На задньому плані можна побачити магазин "Продукти" Києво-Печерської Лаври.

Павло Лебідь прийшов до Києво-Печерської лаври, дивіться відео:

Варто відзначити, що 29 травня суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт для Павла Лебедя до 1 липня із зобов'язанням носити браслет. Питання про продовження запобіжного заходу розглядали судді Солом'янського районного суду міста Києва.

Гучна справа Паші-мерседеса

Нагадаємо, СБУ вручила підозру екс-наміснику Лаври за двома статтями: розпалювання релігійної ворожнечі (ч.1 ст. 161 КК) і виправдання і заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Серед доказів для його звинувачень - перехоплені СБУ записи розмов Павла, частина яких була оприлюднена. Митрополит Павло заявляв, що це "політична справа" і він нібито "ніколи не був на боці агресії".

На початку квітня митрополита відправили під домашній арешт на два місяці, в кінці травня арешт продовжили ще на місяць.

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