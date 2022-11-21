"Запасіться теплим одягом і ковдрами": українцям світять 4 місяці відключень - YASNO

Відключення електроенергії в Україні прогнозують до кінця березня / УНІАН

В Україні відключення абонентів від електроенергії, викликані обстрілами окупантами РФ, можуть тривати до кінця березня 2023 року, заявив СЕО постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко.

"Енергетики, незважаючи на погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня", - написав він в Facebook.

Представник YASNO не виключив, що в нинішніх умовах генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

"Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком ймовірно, будемо мати достатньо електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі", — пише він.

Водночас він не виключив, що негативний сценарій буде в тому випадку, якщо мережу сильно зашкодять в результаті атак, тоді доведеться залучити не тільки погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, при яких "світло може не бути дуже тривалий час".

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до гірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довгий час. Краще зараз це зробити, ніж потім скаржитися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді", — додав Коваленко.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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