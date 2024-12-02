Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

Інформація ЗМІ про близько 80 тисяч загиблих українців не відповідає дійсності.

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Озвучувати число втрат Зеленський відмовився / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

Україна втратила загиблими менше, ніж це пишуть у ЗМІ

Підрахунок загиблих на окупованих територіях наразі неможливий

Нещодавно одне з американських ЗМІ опублікувало інформацію щодо кількості загиблих українців за час повномасштабного вторгнення. Йшла мова про 80 тисяч жертв.

Цю інформацію в інтерв'ю Kyodo News прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, західні ЗМІ оприлюднили неправдиві дані.

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"Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше. Набагато", - наголосив він.

Водночас Зеленський розповів про проблему підрахунку загиблих українців на тимчасово окупованих територіях. Там, за його словами, зафіксувати усі випадки неможливо.

"В більшості своїй це цивільне населення. Під час окупації там були і цивільні і військові і правоохоронці. Скільки їх загинуло, закатовано в полоні ми не знаємо. Я говорю лише про фіксацію військових, які (загинули - Главред) на нашій території, що контролюються нами", - пояснив президент.

Втрати України за час повномасштабного вторгнення - що відомо

Нагадаємо, за даними західної розвідки, представників оборонного відомства, а також ресурсу Ualosses, Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за роки повномасштабного вторгнення агресора РФ, а ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення.

Раніше, як писав Главред, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко заявив, що дані про 80 тисяч загиблих українських військових є завищеними.

Напередодні Зеленський також не називав дані щодо кількості загиблих захисників у ході повномасштабного протистояння з Росією, однак наголошував, що різниця з втратами Росії дуже велика.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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