Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні: журналіст розкрив деталі

Журналіст наголошує, що країни-союзники України прийняли для себе вольове рішення підтримувати Україну у її війні проти російських окупантів.

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Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ

Країни колективного Заходу прийняли рішення про те, що Путін не отримає Україну, однак не залишити Україну і дати все Україні - це різні речі. Про це під час чату на Главреді заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Принципове рішення про те, що Путін не отримає України, ухвалено. Мені дуже важко говорити це, але це правда: українці зараз своїми життями оплачують час підготовки Європи до війни з Росією", - зазначив він.

Сотник додає, що українські військові беруть вогонь війни на себе, поки європейські країни готуються до активних бойових дій.

"Бачу, наприклад, що концерн Rheinmetall готовий побудувати чотири заводи в Україні. Це ще одне підтвердження моїх слів про те, що колективний Захід Україну не віддасть: хлопці з грошима ніколи не будуть вкладати ні цента в приречену на поразку територію", - вказує журналіст.

Водночас, він підкреслює, що є політична воля і рішення не віддати Україну. Проте зараз Путін та його оточення знаходяться у скрутній ситуації і загнані, як ведмідь у барліг.

"Колективний Захід намагається виманити цього ведмедя з барлоги, дражнить - мовляв, висунься, і ми тебе пристрелимо. Захід хоче, щоб Путін і його братва зробили остаточний кидок, після якого їх можна буде "мочити". Поки що цього кидка немає, але я бачу, як "клієнт" дозріває", - резюмував журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що на Бахмутському напрямку російські окупанти сконцентрували значні сили.

Під час повітряної атаки на Київ у четвер, 20 березня, російські окупанти спрямували "майже всі" ракети на об'єкти української розвідки.

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