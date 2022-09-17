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"Замурований" Путін і зброя: експерт назвав рецепт перемоги України у війні

17 вересня 2022, 04:15

За словами Мусієнка, максимальна економічна і політична підтримка України – це добре. Але потрібні ще й інші кроки.

Украинские военные, ВСУ, Александр Мусиенко
Експерт назвав рецепт перемоги України у війні/ Генштаб ЗСУ, Facebook Мусієнко

Найголовнішими речами, які потрібні Україні для перемоги над Росією у війні, є, звичайно, зброя, економічна та політична підтримка. Проте лише цього недостатньо.

"Рецепт перемоги" включає у себе також політичну ізоляцію російського диктатора Володимира Путіна, посилення санкцій проти РФ і контроль дотримання уже введених санкцій. Також найближчі країни повинні відмовлятися від співпраці з Росією. Про це сказав політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише ТСН.

Він наголосив, що Путін повинен стати у всьому світі нерукопотисним, адже його руки у крові невинних українців. Російського диктатора потрібно ізолювати на світовій політичній арені до того рівня, щоб йому і руки ніхто не подавав.

"Найближчі країни оточення, які раніше були в Союзі, починаючи від Казахстану і далі, – вони повинні всіляко відмовлятися від співпраці з Росією, а такі країни, як Грузія і Молдова повинні активно порушувати питання про те, що вони готові до відновлення своєї територіальної цілісності, і воєнним шляхом. Там, як ми знаємо, є окуповані території", – зазначив Мусієнко.

Щодо санкцій, то потрібно не допустити їхнього зняття і постійно контролювати, щоб РФ не могла їх обійти. Крім цього, різні обмеження потрібно ще й посилити.

У той же час дуже важлива максимальна економічна та політична підтримка України.

"Ось це – досить важливо. І я думаю, що тоді, очевидно, що перемога буде за нами, якщо ми дотримаємося усіх цих складових", – наголосив експерт.Нагадаємо, Путін уже почав скиглити на міжнародному рівні про те, що Україна відмовляється від переговорів і хоче поставити крапку у війні на полі бою. Російський диктатор різко змінив свою риторику щодо війни – замість "спеціальної військової операції" раптом почав казати "конфлікт".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін зараз представляє "найбільшу загрозу" для НАТО. Канцлер зазначив, що Німеччина готова взяти на себе "провідну відповідальність за безпеку європейського континенту".

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олександр Мусієнко
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