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Шольц "образив" Путіна і назвав Росію найбільшою загрозою НАТО

16 вересня 2022, 16:41

Європа повинна взяти на себе набагато більше відповідальності в рамках НАТО на тлі війни Росії в Україні, говорить Шольц.

Путін шольц
Шольц і Путін / Reuters

Канцлера Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін зараз представляє "найбільшу загрозу" для Альянсу НАТО.

Канцлер зазначив, що Німеччина готова взяти на себе "провідну відповідальність за безпеку європейського континенту".

"Але це не ваша основна місія. Основне завдання Бундесверу - німецьких збройних сил - захист свободи в Європі", - говорить Шольц, пише CNN.

Він також заявив, що Європа повинна взяти на себе набагато більше відповідальності в рамках НАТО на тлі війни Росії в Україні.

"Нам доведеться звикнути до того, що путінська Росія в найближчому майбутньому буде визначати себе як противника США, НАТО і ЄС. НАТО як і раніше несе відповідальність за колективну оборону всього Альянсу з акцентом на Європу. Надійне стримування залишається ключовим елементом", - резюмував Шольц.

За словами Шольца, німецькі збройні сили повинні стати "найбільш оснащеними" в Європі.

"При цьому країна готова взяти на себе провідну відповідальність за безпеку контингенту на тлі найбільшої загрози для НАТО - Росії", - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше, в червні, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в Європейському регіоні. Вона закликала підтримати Україну і продовжити поставки зброї.

Пізніше Бербок назвала умову, за якої можуть бути зняті санкції з Росії. За її словами, їх можуть скасувати тільки в тому випадку, якщо РФ виведе війська з України.

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Володимир Путін Олаф Шольц
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