Заморожування війни і падіння режиму Путіна: чого чекати за негативного сценарія

Сценарій замороженої війни таїть у собі безліч загроз, проте навіть у такому разі в України буде певна надія, вважає Максим Розумний.

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У разі заморозки Україні доведеться сподіватися на падіння режиму Путіна - Розумний / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Найреалістичнішим сценарієм завершення російсько-української війни є заморозка конфлікту. Якщо так станеться, Україні доведеться сподіватися на посилення тиску на агресора Росію та падіння режиму Володимира Путіна. Про це заявив політолог, доктор політичних наук Максим Розумний.

Під час чату на Главреді він відповів на запитання про те, чи не призведе можливий "Мінськ" до повторної повномасштабної війни. За словами експерта, показники в бюджеті вказують на економічне виснаження України.

"Це (сценарій умовного нового "Мінська", - ред.) містить у собі дуже багато загроз, тому я такий обережний із поняттям оптимізм. З іншого боку, якщо ми подивимося на бюджет України на 2025 рік, який уряд подав на розгляд, побачимо, що наші ресурси залишилися десь на денці, і витягнути війну нам буде дуже складно, оскільки війна перейшла в сумний для нас режим "поки товста корова схудне, худа - здохне", - сказав Розумний.

За його словами, тоді доведеться сподіватися на два фактори: посилення тиску на Росію і падіння режиму Путіна.

"Тобто для нас хороших варіантів мало, але головна наша надія на те, що на Росію не припиниться тиск у разі заморожування конфлікту - він лише зростатиме, і від цього залежатиме наша позиція. Що ж, будемо чекати, коли впаде режим Путіна", - наголосив Максим Розумний.

Сценарії завершення війни Росії проти України - думки експертів:

Очікується, що вирішальні бойові дії у війні будуть навесні 2025 року, сказав Главреду майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Якщо вдасться досягти успіху, війна наступного року закінчиться. У тому випадку, якщо вирішальних бойових дій не буде, а будуть локальні зіткнення, тоді війна може затягнутися не на один рік.

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту, вважає Максим Розумний. Перші домовленості можуть з'явитися в листопаді-грудні.

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони не влаштують ані Україну, ані Росію, вважає ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. На його думку, Захід має посилити системну підтримку України, і тоді з'являться можливості для досягнення цілей Києва на полі бою.

Дивіться чат із Максимом Розумним на Главреді:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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